Переправник проходить військову службу на Львівщині

Прикордонники у співпраці з СБУ та поліцією викрили на переправленні ухилянтів керівника приватного автотранспортного підприємства, який також є військовослужбовцем військової частини на Львівщині. За інформацією ZAXID.NET, затриманим виявився підприємець з Дніпра Дмитро Бушук, який має ліцензію на міжнародні перевезення.

Як повідомили у вівторок, 15 квітня, у Західному регіональному управлінні ДПСУ та спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону, 41-річний засновник і керівник приватного автотранспортного підприємства за гроші працевлаштовував військовозобов’язаних на посади водіїв і вносив їхні дані до системи «Шлях».

«Це давало їм можливість перетнути державний кордон України у період дії воєнного стану. Організатор також забезпечував чоловіків транспортом, яким вони виїжджали з України. За це він отримував по 3000 доларів США з кожного такого водія», – йдеться в повідомленні ДПСУ.

У перевізника вилучили мікроавтобус, наданий для виїзду ухилянта (фото ДПСУ)

Правоохоронці задокументували два епізоди, коли клієнт передав організатору по 1,5 тис. доларів за незаконне переправлення. СБУ та поліція затримали переправника у Новояворівську на Львівщині. У межах слідства вилучили мікроавтобус Ford Transit, наданий клієнтові для виїзду за межі України.

Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За даними ZAXID.NET, підозру в переправленні ухилянтів отримав підприємець Дмитро Бушук. За інформацією YouControl, він зареєстрований як ФОП півтора року тому в Дніпрі. Займається вантажними та пасажирськими перевезеннями та має у власності два мікроавтобуси Ford Transit та Mercedes-Benz Sprinter 312D.

Організатору схеми повідомили про підозру у незаконному переправленні через кордон (ч.3 ст.332 ККУ). Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Винуватцю загрожує від семи до дев’яти років ув’язнення з позбавленням права займатися певною діяльністю на три роки та з конфіскацією майна.