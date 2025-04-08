29-річний мешканець Стрия за гроші обіцяв переправити за кордон ухилянта

Поліцейські спільно з СБУ затримали 29-річного мешканця Стрия, який одержав 13 500 доларів за організацію незаконного переправлення чоловіка призовного віку через кордон.

Як повідомили в поліції та прокуратурі Львівщини, у квітні цього року підозрюваний пообіцяв організувати незаконний перетин кордону чоловіком призовного віку. При зустрічі з «клієнтом» фігурант повідомив, що його послуги коштуватимуть 13 500 доларів.

Правоохоронці затримали підозрюваного під час отримання обумовленої суми коштів.

Затримали переправника одразу після одержання ним грошей

29-річному переправнику інкримінують організацію незаконного переправлення особи через державний кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Слідчі встановлюють інших можливих учасників схеми.