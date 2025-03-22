Львівські прикордонники затримали переправника на гарячому

Суд виніс вирок львів’янину, який займався переправленням ухилянтів через кордон. Раніше судимий за аналогічні злочини чоловік засуджений до 9 років ув’язнення – це максимальне покарання за цей злочин, передбачене законодавством. Про це у суботу, 22 березня, повідомило Західне регіональне управління ДПСУ.

Засуджений привозив ухилянтів до кордону, організовував їм житло в селах, а потім переводив через кордон (фото Західного регіонального управління ДПСУ)

Під час слідства встановлено, що засуджений створив мережу незаконного переправлення людей до ЄС на Львівщині. Зокрема, він доставляв чоловіків в прикордонні райони, організовував їх розміщення в селах поблизу кордону, а потім проводив через державний кордон.

Прикордонники 7-го прикордонного Карпатського загону затримала переправника ухилянтів під час перетину кордону

Переправника ухилянтів викрили прикордонники 7-го прикордонного Карпатського загону, коли він намагався незаконно провести через кордон чотирьох чоловіків.