Переправник ухилянтів зі Львова отримав 9 років тюрми
Чоловіка вже судили за аналогічні злочини, тому він отримав максимальне покарання
Суд виніс вирок львів’янину, який займався переправленням ухилянтів через кордон. Раніше судимий за аналогічні злочини чоловік засуджений до 9 років ув’язнення – це максимальне покарання за цей злочин, передбачене законодавством. Про це у суботу, 22 березня, повідомило Західне регіональне управління ДПСУ.
Засуджений привозив ухилянтів до кордону, організовував їм житло в селах, а потім переводив через кордон (фото Західного регіонального управління ДПСУ)
Під час слідства встановлено, що засуджений створив мережу незаконного переправлення людей до ЄС на Львівщині. Зокрема, він доставляв чоловіків в прикордонні райони, організовував їх розміщення в селах поблизу кордону, а потім проводив через державний кордон.
Прикордонники 7-го прикордонного Карпатського загону затримала переправника ухилянтів під час перетину кордону
Переправника ухилянтів викрили прикордонники 7-го прикордонного Карпатського загону, коли він намагався незаконно провести через кордон чотирьох чоловіків.