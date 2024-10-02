Галицький районний суд Львова виніс вирок підприємцю, який причетний до схеми незаконного переправлення ухилянтів за кордон. Суд призначив йому 340 тис. грн штрафу, а 214 тис. грн застави перерахують на користь ЗСУ.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі наприкінці вересня 2024 року, уродженець села Козьова неподалік Сколе Дмитро Бутчак, який є ФОПом, разом із спільниками організували схему незаконного перетину кордону для військовозобов’язаних чоловіків. За даними правоохоронців, за невстановлених обставин, але не пізніше листопада 2022 року Бутчак вступив у змову із невстановленими слідством особами.

Правоохоронці заявляють, що учасники схеми купили бус Volkswagen LT 35, підшукали людину, на яку відкрили ФОП для здійснення міжнародних перевезень та отримали відповідні дозволи. Надалі щонайменше один військовозобов’язаний чоловік успішно виїхав за кордон, як водій цього ФОПа – його вносили у систему «Шлях».

Надалі учасники схеми підшукали ще одну людину, на яку відкрили ФОП та зареєстрували мікроавтобус Citroën Jumper. Використовуючи цей ФОП, ще троє людей успішно виїхали з країни, як водії, також відомо, що четвертий чоловік отримав усі необхідні документи для виїзду за кордон і за послуги організаторів заплатив 5000 доларів. Після цього Дмитра Бутчака затримали і щодо нього порушили кримінальну справу за фактом незаконного переправлення людей за кордон.

У суді обвинувачений визнав свою провину та заявив, що переправляв ухилянтів за кордон заради грошей, адже у нього були складні сімейні обставини та потреба лікувати дитину.

Справу розглянув суддя Віталій Радченко, який дослідив усі матеріали та дані про особу обвинуваченого, зокрема, що він є раніше не судимим, має на утриманні двох дітей та подяки від підрозділів ЗСУ. Також обвинувачений просив перерахувати сплачену на його користь заставу (214 тис. грн) на потреби ЗСУ.

Суддя визнав Дмитра Бутчака винним у кримінальному правопорушенні, призначивши 340 тис. грн штрафу, а заставу (214 тис. грн) перерахують на користь ЗСУ. Вирок ще можна оскаржити.