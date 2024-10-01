Мобілізований на вулиці мешканець Львова у суді скасував висновок ВЛК про свою придатність до військової служби. Військовозобов’язаний не здавав необхідних аналізів та не проходив обстежень, але його визнали здоровим.

Як вказано у рішенні Львівського окружного адмінсуду, яке оприлюднили у судовому реєстрі у вересні 2024 року, до суду звернувся мобілізований у липні 2023 року мешканець Львова, щоб скасувати, на його думку, протиправну постанову ВЛК про його придатність до військової служби.

Позивач розповів, що його на вулиці зупинили працівники ТЦК та відвезли у військкомат, він пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до проходження служби. Львів’янин зазначив, що йому уже виповнилось 40 років, і, згідно з положенням №402, під час ВЛК йому обов’язково мали виміряти внутрішньоочний тиск та провести дослідження крові на цукор. Чоловік заявив, що повідомив працівникам Шевченківського РТЦК про хронічне захворювання (загострення виразки), але на огляд до гастроентеролога його не скерували.

Справу розглянула суддя Варвара Потабенко, яка зазначила, що може перевірити законність висновку ВЛК лише в межах дотримання процедури його прийняття.

У картці обстеження львів’янина немає інформації про результати аналізів (загальний аналіз крові, сечі), флюорографії і тд., тому, на думку судді, можна зробити висновок, що цих обстежень не проводили. Пояснення відповідача, що ці обстеження проводили, але через велику завантаженість ВЛК, їх внесли у картку пізніше, суд до увагу не бере, бо це свідчить, що рішення про придатність військовозобов’язаного прийняли ще до отримання результатів аналізів. Позивачу також не проводити вимір внутрішньоочного тиску та дослідження крові на цукор.

На думку судді, досліджені матеріали та аргументи свідчать про порушення військово-лікарською комісією процедури проведення медичного огляду. Суддя визнала протиправними дії ВЛК під час огляду львів’янина та скасувала постанову про його придатність до військової служби під час мобілізації. Рішення ще можна оскаржити.