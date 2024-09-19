Львівський окружний адмінсуд задовольнив позов військовозобов’язаного мешканця Львова, який навчається в університеті на денній формі, до ТЦК. Суд визнав протиправною бездіяльність ТЦК, який не розглянув заяву чоловіка на відстрочку, а натомість вручив бойову повістку. Військкомат зобов’язали розглянути заяву із врахуванням висновків суду.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у вересні 2024 року, до суду із позовом до ТЦК звернувся військовозобов’язаний чоловік. Він розповів, що перебуває на військовому обліку і у 2023 році вступив на денну форму навчання на магістратуру у «Львівську політехніку».

Позивач заявив, що він повідомляв ТЦК про те, що є студентом денної форми та особисто подав заяву на отримання відстрочки від мобілізації, а також відправив цю заяву на адресу ТЦК цінним листом. Мешканець Львова вважає, що працівники ТЦК «неправомірно не врахували наявність у нього підстав для відстрочки від призову та протиправно вручили повістку на відправку».

Представник ТЦК подав відзив на позовну заяву, де розповів, що у квітні 2024 року позивач прийшов у ТЦК, щоб стати на військовий облік та надав документи про навчання у «Львівській політехніці». Через те, що чоловік не зміг підтвердити факт навчання саме за денною формою, його скерували на ВЛК, яка визнала його придатним до служби. Надалі він отримав бойову повістку на відправку до військової частини наприкінці червня 2024 року.

Справу розглянула суддя Олена Крутько, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. Суддя встановила, що чоловік надав ТЦК документи про навчання на денній формі, але його скерували на ВЛК та дали повістку на відправку до військової частини, а не відстрочку. Згодом він повторно надсилав документи ТЦК поштою, але його заяву не розглянули.

«Відповідач неправомірно не розглянув заяву позивача про надання відстрочки від призову під час мобілізації, чим допустив протиправну бездіяльність. Також протиправними є дії ТЦК щодо вручення позивачу повістки на відправку, оскільки ТЦК спершу мав би перевірити чи має позивач право на відстрочку від призову на військову службу, і лише після того, якщо б таке право не підтвердилось, вчиняти дії щодо призову його на військову службу», – вважає суддя.

Суддя визнала протиправним бездіяльність ТЦК щодо не розгляду заяви військовозобов’язаного про надання йому відстрочки від призову, а також, на думку судді, військкомат протиправно вручив чоловіку повістку на відправку. ТЦК зобов’язали розглянути заяву про надання відстрочки позивачу з врахуванням рішення суду. Його ще можна оскаржити у апеляції.

Нагадаємо, що раніше Львівський обласний ТЦК та СП відреагував на мобілізацію нібито заброньованого мешканця Львівщини – чоловік подав на військкомат до суду.