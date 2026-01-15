США запустили продажі венесуельської нафти

США продали партію венесуельської нафти на 500 млн доларів, нові угоди очікуються найближчим часом. Про це пише Reuters з посиланням на високопоставленого американського чиновника. За даними агентства, це перші продажі венесуельської нафти в рамках масштабної угоди між США та Венесуелою на 2 млрд доларів, укладеної на початку січня 2026 року.

Гроші від продажів не надходять безпосередньо до Каракасу, а зберігаються на спеціальних рахунках під контролем американської сторони. Основний рахунок розташований у Катарі, що дозволяє безпечно проводити операції лише з дозволу США.

Венесуельська нафта марки Merey-16 продавалася з невеликим дисконтом – 6 доларів до Brent, що значно дорожче за канадський аналог. За словами джерел в енергетичній сфері, це відповідає ринковим умовам, оскільки з канадської нафти виходить більше готового продукту. Маркетингом угод займалися компанії Vitol та Trafigura.

США раніше обмежили експорт венесуельської нафти, залишивши Chevron єдиною компанією, яка легально постачає нафту до США. Президент Трамп заявив, що Вашингтон тимчасово «керуватиме» країною до безпечного переходу влади, а участь американських нафтових компаній у відновленні інфраструктури Венесуели стане одним із пріоритетів адміністрації.

Варто зазначити, що Венесуела є однією з країн-засновниць ОПЕК і на кінець 2024 року мала найбільші у світі доведені запаси нафти – близько 303 млрд барелів, що перевищує показники Саудівської Аравії та інших країн.