До Львова з офіційним візитом приїхав президент Чехії Петр Павел. Разом із мером Львова Андрієм Садовим та головою Львівської ОВА Максимом Козицьким він відвідав поховання українських військових.

За інформацією Radio Prague International, у Львові Петр Павел провів зустрічі з представниками української влади та обговорив питання оборонної співпраці. Зокрема, разом із міськими та обласними посадовцями він відвідав поле почесних поховань на Личаківському кладовищі, де ховають українських військових.

Також він зустрівся з міністеркою у справах ветеранів України Наталією Калмиковою і відвідав Клінічний центр дитячої медицини на Львівщини.

Чеський президент також обговорив із заступником міністра закордонних справ України Олександром Міщенком можливі форми взаємної оборонної допомоги, зокрема у сфері захисту від безпілотників.