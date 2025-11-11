Петр Павел заявив про необхідність залишити прапор України на будівлі парламенту

Президент Чехії Петр Павел засудив вчинок нового голови парламенту Томіо Окамура, який минулого тижня наказав зняти прапор України з адмінбудівлі. На думку президента країни, український стяг має залишитись на будівлі парламенту до завершення війни. Про це у понеділок, 10 листопада, президент Чехії сказав у коментарі для інформаційної агенції ČTK.

«Прапори були вивішені як символ солідарності з країною, на яку напала агресивна держава. Я думаю, що в цьому питанні поки що нічого не змінилося. Україна все ще є об'єктом російської агресії, і доки не буде досягнуто певної мирної угоди, наша солідарність з нею не повинна слабшати», – цитує ČTK президента Чехії.

Також Петр Павел наголосив на необхідності продовжувати надавати Україні матеріальну допомогу. За словами президента, її припинення або зменшення завдасть Україні більшої шкоди.

«Матеріальна, фінансова, військова чи будь-яка інша, яка б мала прямий вплив на втрати життя, поранення та матеріальні збитки. Я переконаний, що наша допомога має продовжуватися, бо це не лише солідарність з Україною, але й вираження цінностей, за якими ми, як демократична країна, повинні стояти», – наголосив Петр Павел.

Як повідомляв ZAXID.NET, 6 листопада, новий голова парламенту Чехії Томіо Окамура зняв з будівлі установи прапор України, який висів там від початку російського повномасштабного вторгнення. Окамура опублікував у своїх соцмережах відео, на якому він тримає драбину для чоловіка, який спускав український стяг. За словами Окамура, зняття прапора України з будівлі чеського парламенту це – «певний символ». Того ж дня депутати одразу трьох партій засудили вчинок Окамура та вивісили українські прапори з вікон будівлі.

7 листопада у будівлі українського парламенту встановили прапор Чеської Республіки. За словами голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, таким чином українці віддячили чеському народу за підтримку та допомогу під час повномасштабної війни.

Додамо, що Томіо Окамура відомий українофобними заявами. Зокрема, політик вважає, що Чехія повинна припинити надавати українським біженцям тимчасовий захист. Також Окамура вимагав припинити фінансову допомогу і взагалі підтримку України.