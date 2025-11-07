У Раді поруч із прапором України розмістили прапор Чехії

У будівлі українського парламенту встановили прапор Чеської Республіки – як символ подяки чеському народу за підтримку та допомогу під час повномасштабної війни. Про це в п’ятницю, 7 листопада, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Цей жест став відповіддю на дії нового голови парламенту Чехії Томіо Окамури, який 6 листопада наказав зняти з будівлі установи прапор України.

Спікер українського парламенту подякував громадянам Чехії, які прихистили мільйони українців та українок, та встановлювали українські прапори як знак солідарності.

Він також нагадав про візит спікера чеського Сенату Мілоша Вистрчіла до прифронтового Києва у квітні 2022 року, про активну позицію спікерки Палати депутатів Маркети Пекарової Адамової, проведення Кримської платформи в Празі й чеську ініціативу.

«А ще я хочу, щоб ми завжди пам’ятали про злочинну роль Москви в розділі Чехословаччини у 1938-му та про втоплену нею ж у крові Празьку весну вже в 1968-му. Бо, як сказав перший президент сучасної Чеської Республіки Вацлав Гавел: “Росія, звичайно, й досі не знає, де її кордони”. Він свого часу попереджав: “Росія поновить ті зі своїх традицій, які є для неї історично типовими – це імперська традиція розширення в напрямах і на терени, які їй по суті не належать”. Пам’ятаймо ці слова великого Гавела. І будьмо відповідальними: за слова, за вчинки й за майбутнє», – зазначив Стефанчук.

Як писав ZAXID.NET, 6 листопада новий антиукраїнський голова парламенту Чехії Томіо Окамура наказав зняти з будівлі установи прапор України, який висів там з 2022 року. У відповідь депутати від трьох партій вивісили українські прапори з вікон будівлі.

Зауважимо, Томіо Окамура неодноразово з’являвся в медіа з українофобськими заявами. Так, у 2023 році політик вимагав не продовжувати тимчасовий захист для українських біженців, припинити фінансову допомогу і взагалі підтримку України. Він також звинувачував українське посольство в Чехії в «українізації Чеської Республіки» та вимагав зняти український стяг з будівлі Карлового університету.