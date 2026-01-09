Сергій Смоляк працював у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

В ніч на п’ятницю, 9 січня, внаслідок російської атаки на Київ загинув медик швидкої допомоги Сергій Смоляк. Про це повідомили міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко та Каховська міська територіальна громада.

Сергій Смоляк надавав допомогу пораненим внаслідок російської атаки біля житлового будинку у Дарницькому районі, коли російські війська завдали повторного удару.

«Коли бригада екстреної медичної допомоги приїхала на місце обстрілу житлового будинку, ворог завдав повторного удару. Загинув медичний працівник. Ще четверо медиків поранені. Серед поранених також п’ятеро рятувальників», – розповів Ляшко.

Загиблому медику було 56 років, раніше він працював старшим фельдшером швидкої допомоги в Каховці, що на Херсонщині. Сьогодні місто перебуває під окупацією Росії. Пізніше чоловік переїхав до Києва і продовжив займатися медициною у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

«В Києві Сергій продовжив робити те, що вмів найкраще, – допомагати людям, не думаючи про небезпеку для себе. Він був не лише відданим своїй справі медиком, а й люблячим чоловіком, батьком і дідусем», – написали на сторінці Каховської міської територіальної громади.

Нагадаємо, у ніч на п’ятницю, 9 січня, російські військові масовано обстріляли Київ, у результаті чого загинули чотири людини та ще 24 отримали поранення.

Загалом вночі ворог випустив 36 ракет та 242 БпЛА різних типів.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що пізно ввечері 8 січня Росія застосувала для атаки на Україну балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік». Зі слів речника Повітряних сил Юрія Ігната, балістикою середньої дальності з полігону «Капустин Яр» запустили по Львову.