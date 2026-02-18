Захворювання передається від хворої до здорової людини через укуси малярійних комарів

До Львівської обласної інфекційної лікарні потрапили дві мешканки Львівщини, 40 та 45 років, у яких лабораторно підтвердили найважчий вид малярії – тропічну малярію, спричинену паразитом Plasmodium falciparum. Пацієнтки у січні цього року відвідали острів Занзібар у Танзанії. Перед поїздкою хіміопрофілактику малярії вони не проходили, були вакциновані лише проти жовтої гарячки, повідомили у Львівському обласному центрі контролю і профілактики хвороб.

Пацієнтки розповіли, що під час перебування на острові Занзібар зазнали численних укусів комарів. Перші симптоми: загальна слабкість, біль у м’язах та суглобах (спина, кінцівки) з’явилися на початку лютого після повернення додому. Згодом підвищилася температури тіла до 38,7°С, виникла задишка, нудота. В однієї пацієнтки з’явилася жовтяниця і тоді обидві жінки звернулися по медичну допомогу.

У лабораторії Центру в обох жінок підтвердили наявність Plasmodium falciparum з високим рівнем паразитемії I ступеня. У них діагностували тропічну малярію. Зараз вони проходять лікування в інфекційній лікарні Львова, їхній стан поліпшився.

Нагадаємо, малярія – це гостре інфекційне захворювання, яке характеризується гострим, а інколи затяжним перебігом, періодичними підйомами температури тіла, збільшенням печінки, селезінки. Є чотири види малярії, найбільш важкою є тропічна малярія, що у 40% закінчується смертю. Захворювання передається від хворої до здорової людини через укуси малярійних комарів. За даними ВООЗ, ризик зараження існує у 87 країнах світу, переважно в Африці, Південній Азії та Америці. Тож перед поїздкою до країн із ризиком малярії варто проконсультуйтеся з лікарем щодо хіміопрофілактики.