Валерій Залужний та Кирило Буданов готувалися до вторгнення Росії попри відсутність офіційних наказів

У пʼятницю, 20 лютого, британська газета The Guardian опублікувала розслідування про початок повномасштабного вторгнення Росії до України. У ньому йдеться про таємну підготовку ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та колишнього голови ГУР Кирила Буданова до війни, попередження міжнародних партнерів та перші дні вторгнення. Під час створення матеріалу журналісти провели понад 100 інтервʼю з представниками розвідки, військовими та інсайдерами з різних країн.

За даними співрозмовників газети, наприкінці жовтня 2021 року американська ЦРУ та британська MI6 передали Києву меморандуми, в яких попереджали про високу ймовірність вторгнення Росії. У листопаді з візитом до України прибув тодішній міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес, який заявив Володимиру Зеленському, що російський наступ – це питання «коли», а не «якщо».

«Свиню в базарний день не відгодуєш», – заявив міністр президенту. Втім, джерело газети заявило, що Зеленський слухав його «пасивно».

Втім, у Києві побоювалися, що публічні заяви про неминучу війну спричинять паніку, кризу та політичну дестабілізацію, та припускали, що це може бути частиною російської стратегії з послаблення України. Так, через тиждень після візиту Воллеса Зеленський опублікував відеозвернення до українців із закликом не слухати тих, хто говорить про війну.

Частково вагання української влади були повʼязані з різними повідомленнями від західних партнерів. У той час, коли США та Велика Британія попереджали про підготовку вторгнення, Франція та Німеччина сподівалися, що війни можна уникнути шляхом переговорів з Путіним. Тоді, за даними The Guardian, тодішній радник з нацбезпеки США Джейк Салліван почав активніше працювати з українськими спецслужбами та військовими, розраховуючи, що вони зможуть почати підготовку до війни.

Джерела газети стверджують, що попри відсутність офіційного рішення України про запровадження воєнного стану, ще в січні 2022 року невелика група офіцерів Головного управління розвідки почала таємне планування на випадок надзвичайної ситуації. Для прикриття вони орендували конспіративні будинки навколо Києва та створили запаси готівки.

За даними видання, тодішній головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний був «розчарований» небажанням влади запроваджувати воєнний стан, який дозволив б офіційно перекидати війська та затверджувати бойові плани. Зазначається, що без підтвердження Верховного головнокомандувача масштабні переміщення військ залишалися юридично ризикованими.

Співрозмовники The Guardian повідомили, що в середині січня 2022 року Залужний з міркувань безпеки переїхав до комплексу Генштабу разом з родиною. У той час вище командування проводило командно-штабні навчання. Під час них розглядали різні сценарії вторгнення включно із наступом на Київ.

Газета стверджує, що оборону Київщини допоміг організувати колишній голова ГУР Кирило Буданов, який отримав від союзників детальні дані про плани РФ щодо Гостомеля. Саме це допомогло зірвати плани росіян. Видання зазначає, що Буданов також бачився з банкіром і розвідником Денисом Кірєєвим, який підтвердив, що рішення про напад на Україну вже ухвалили.

У розслідуванні також йдеться, що Залужний та його підлеглі здійснювали критичні заходи в останні години перед вторгненням. Зокрема, військові встановили на дні Чорного моря міни для перешкоджання потенційній морській висадці в Одесі. Також деякі підрозділи отримали накази переміститися у більш стратегічні місця.

«Все це було абсолютно заборонено. Якби вторгнення не відбулося, існувала б ймовірність, що проти нас порушать кримінальні справи за це, але більшість командирів визнали, що у нас не було вибору, і здійснили це», – розповів журналістам неназваний український генерал.

Один зі співрозмовників The Guardian також розповів, що 24 лютого 2022 року, коли Росія вже почала повномасштабне вторгнення в Україну, до офісу Володимира Зеленського увірвалися його охоронці та забрали його в укриття через загрозу авіаударів по будівлі та «загони вбивць поблизу». До того Зеленський говорив з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, а згодом телефонував до Парижу та Вашингтону.

Видання зазначає, що західні лідери були здивовані зухвалій реакції Зеленського в перші дні після вторгнення – вони припускали, що його або вбʼють, або він втече з України. Рішучість українського президента змогла згуртувати суспільство у перші дні повномасштабної війни та «поховала питання про його жалюгідну нездатність прислухатися до попереджень США».