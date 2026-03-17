Еммануель Фабіан заявив про тиск через статтю про удар по Ізраїлю

Журналіст ізраїльського видання The Times of Israel Еммануель Фабіан заявив, що отримував погрози та вимоги змінити матеріал про ракетний удар Ірану по Ізраїлю. За його словами, це могло бути пов’язано зі ставками на платформі Polymarket. Про це журналіст написав у матеріалі в понеділок, 16 березня.

Відомо, що ще 10 березня Фабіан повідомив про вибухи в місті Бейт-Шемеш неподалік від Єрусалиму. У статті зазначалося, що балістична ракета впала на відкритій місцевості, тому ніхто не постраждав. Того ж дня журналіст отримав електронний лист від людини, яка стверджувала, що в місті впала не ракета, а її уламок, і просила виправити публікацію. Наступного дня Фабіану написала ще одна людина, у листі також наполягали, що журналіст неправильно описав подію і просили змінити матеріал.

Після цього повідомлення продовжили надходити. Невідомі цікавилися, чи планує журналіст редагувати статтю. Фабіан припускає, що таким чином намагалися вплинути на результат ставок на Polymarket, де була подія «Іран атакує Ізраїль?» із загальним обсягом ставок близько 14 млн доларів. За його версією, люди, які поставили на варіант «ні», могли намагатися змусити його змінити формулювання матеріалу, щоб виграти гроші.

Згодом листи почали містити фальшиві скриншоти нібито його відповіді, у яких було написано, що ракету перехопили. Журналіст заявив, що ніколи не писав таких повідомлень. Пізніше з ним зв’язався колега з іншого медіа і повідомив, що один із його знайомих пропонував вплинути на Фабіана, обіцяючи частку можливого виграшу. Зрештою журналіст почав отримувати прямі погрози. У повідомленні в месенджері WhatsApp невідомий, який назвався Хаїмом, вимагав виправити матеріал протягом пів години, погрожуючи серйозними наслідками.

«У вас є два варіанти: або повірте, що у нас є можливості, і після того, як ви змусите нас втратити 900 тис. доларів, ми інвестуємо не менше цієї суми, щоб вас знищити. Або покінчіть із цим з грошима в кишені та поверніть собі життя, яке у вас було досі», – йшлося у повідомленні.

Також Фабіану телефонував чоловік, який представився адвокатом і заявив, що американська компанія нібито розслідує можливі маніпуляції журналіста на Polymarket.

Після цього журналіст звернувся до поліції та дав свідчення щодо отриманих погроз. Правоохоронці розпочали розслідування.

«Спроба цих гравців змусити мене змінити репортаж, щоб вони виграли своє парі, не увінчалася успіхом. Але я хвилююсь, що інші журналісти можуть опинитися під подібним тиском», – зазначив Фабіан.

У Polymarket опублікували заяву, у якій засудили переслідування та погрози журналісту. У компанії заявили, що така поведінка є неприйнятною, а акаунти всіх причетних уже заблокували та передадуть інформацію про них відповідним органам.

Нагадаємо, на початку березня стало відомо, що на платформі прогнозів Polymarket було зроблено ставок приблизно на 529 млн доларів щодо ударів США та Ізраїлю по Ірану. Частина акаунтів, які отримали значні виграші, були створені незадовго до початку операції та зробили лише одну ставку.