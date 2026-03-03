Удар по Ірану 28 лютого став спільною операцією США та Ізраїлю

На платформі прогнозів Polymarket було зроблено ставок приблизно на 529 млн доларів щодо ударів США та Ізраїлю по Ірану. Частина акаунтів, які отримали значні виграші, були створені незадовго до початку операції та зробили лише одну ставку. Про це повідомляють Bloomberg та Financial Times.

Зазначимо, що Polymarket – це онлайн-ринок прогнозів, де користувачі роблять ставки на ймовірність подій, використовуючи криптовалюту. За кілька днів до авіаударів по Ірану на платформі почали активно з’являтися ставки на те, що операція розпочнеться 28 лютого. При цьому значні суми надходили від новостворених акаунтів. А деякі з них зробили великі ставки менш ніж за шість годин до початку ударів.

За даними аналітичної компанії Bubblemaps SA, шість акаунтів заробили близько 1 млн доларів прибутку. Усі ці профілі були створені в лютому та робили ставки виключно на терміни можливого початку американських ударів.

Газета Financial Times повідомила, що нападу США на Іран передувала серія незвично великих і точних ставок на платформі Polymarket. Вони були зроблені за кілька днів до авіаударів і принесли загалом близько 330 тис. доларів прибутку. Видання виявило 12 підозрілих акаунтів, які сумарно поставили майже 67 тис. доларів на те, що атака відбудеться до суботи, 28 лютого. Приблизно половина цих ставок була зроблена менш ніж за шість годин до початку ударів.

Генеральний директор компанії Unusual Whales Метт Сейнком зазначив, що великі ставки з нових акаунтів на одну конкретну подію можуть викликати підозри щодо використання інсайдерської інформації.

Журналісти також звернули увагу, що на старіших ринках Polymarket, де робили ставки на можливий удар США по Ірану до більш ранніх дедлайнів у лютому, ймовірність атаки знижувалася залежно до наближення кінцевої дати. Натомість перед ударами 28 лютого очікувана ймовірність різко зросла приблизно за 20 год до початку операції.

У матеріалі зазначається, що анонімні платформи для ставок, які не вимагають розкриття особистих даних і працюють із криптовалютою, можуть створювати ризики для збереження конфіденційної інформації, особливо у випадку військових операцій, що зазвичай спираються на фактор раптовості.

Представники Polymarket, Пентагону та Білого дому не відповіли на запити журналістів щодо коментарів.

Нагадаємо, удар по Ірану 28 лютого став спільною операцією США та Ізраїлю. В Ізраїлі її назвали «Рик лева», тоді як американська сторона використовує назву «Епічна лють».

У відповідь на авіаатаки Іран завдав сотні ударів безпілотниками по арабських державах Перської затоки, пошкодивши військові бази США та критично важливу інфраструктуру. Іранські дрони також атакували військову базу Великої Британії на Кіпрі.