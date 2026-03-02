Американські гелікоптери на британській авіабазі на Кіпрі

База Повітряних сил Великої Британії на Кіпрі потрапила під атаку безпілотників. Це відбулося одразу після того, як Велика Британія дозволила США використовувати її військові бази, щоб збивати іранські дрони та ракети, повідомили у понеділок, 2 березня, ВВС та The Guardian.

За даними медіа, безпілотники вдарили по королівській авіабазі «Акротирі» на Кіпрі близько опівночі 1 березня. Президент Кіпру Нікос Христодулідіс повідомив, що британську військову базу атакували дрони типу Shahed, які розробив Іран. Внаслідок удару були завдані незначні матеріальні збитки.

Внаслідок атаки на авіабазу ніхто не постраждав. Втім, через удар по «Акротирі» частину «некритично важливого персоналу» розосередять.

Зазначимо, близько 23:00 того ж дня премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив, що дозволить США використовувати британські авіабази для відбиття повітряних атак Ірану. Тоді ж британський премʼєр оголосив, що країна залучить українських експертів, які допоможуть збивати іранські дрони.

Кір Стармер наголосив, що Велика Британія не залучена до ударів по території Ірану, але іранські військові завдали ударів по низці цивільних обʼєктів, де були британці. Там зазначили, що під ризиком також перебувають британські військові, які дислокуються у країнах Перської затоки.

Нагадаємо, 28 лютого США спільно з Ізраїлем почав спільну операцію проти Ірану, який відкинув вимоги Сполучених Штатів відмовитися від розробки ядерної зброї. До слова, під час атак США вперше застосували українську тактику дронів під час операції проти Ірану, використавши дешеві одноразові дрони.

У результаті ударів було вбито 40 іранських військових командирів, у тому числі верховного лідера аятолу Алі Хаменеї та начальника Генштабу ЗС Ірану генерала Абдулрахіма Мусаві.

Після ударів по Тегерану Іран атакував американські бази та цивільну інфраструктуру в країнах Перської затоки, застосовуючи ракети та ударні дрони. Під удар потрапив Ізраїль, ОАЕ, Кувейт, Бахрейн та інші країни.