Уночі росіяни запустили по Україні 123 безпілотники

Уранці 1 березня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками. Під ударом опинилися Салтівський та Шевченківський райони міста. Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

У Шевченківському районі ворожий дрон атакував гуртожиток. На місці удару виникла пожежа, 60 людей евакуювали.

За даними обласної прокуратури та влади, унаслідок атаки пошкоджено дах і технічний поверх гуртожитку, в якому проживають переселенці. Також постраждали троє жінок віком 53, 69 та 75 років. У них – гостра реакція на стрес.

Наслідки атаки на гуртожиток в Харкові 1 березня (Фото прокуратури)

Ще один ворожий дрон влучив в адміністративну будівлю. Є пошкодження скління вікон магазину, паркану.

У Салтівському районі приліт стався по парку, є пошкодження. Також у навколишніх будинках вибиті вікна. Обійшлось без постраждалих.

Районні прокурори розпочали досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Додамо, що в ніч на неділю ППО знешкодила 110 зі 123 запущених Росією ударних дронів. Відомо, що 13 ударних безпілотників влучили на семи локаціях. Ще на чотирьох ділянках впали уламки.

Нагадаємо, 25 лютого стало відомо, що до Харкова вперше з 2022 року долетів російський FPV-дрон на оптоволокні. Дрон влучив у дерево, про постраждалих не повідомлялось.