Масштабна пожежа на нафтобазі в окупованій Макіївці, 28 лютого 2026 рік

Увечері 28 лютого безпілотники атакували нафтобазу в окупованій Макіївці Донецької області. Про це повідомили моніторингові телеграм-канали та опублікували відео пожежі на нафтобазі.

На оприлюднених відео видно масштабну пожежу та густий стовп чорного диму в районі нафтобази.

Також повідомлялось про вибухи в тимчасово окупованих Донецьку та Харцизьку.

За даними з відкритих джерел, нафтобаза «Артеміда» була заснована в 1998 році. Основним видом діяльності підприємства є середньо- і дрібногуртова торгівля ПММ. До початку російської окупації Донецької області у 2014 році «Артеміда» володіла мережею з 20 автозаправних комплексів.

Зазначимо, що ця нафтобаза щонайменше двічі зазнавала атаки українських безпілотників. Зокрема, масштабну пожежу на території підприємства фіксували у травні 2022 році та у грудні 2023 року.