Знищено черговий склад ПММ окупаційної армії

У суботу, 9 грудня, у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області, яка розташована за 15 км від лінії фронту, пролунали сильні вибухи. На місці події помітили величезний стовп чорного диму, на нафтобазі загарбників спалахнула пожежа. Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

Відомо, що вибухи пролунали близько 14:30. Тоді ж росіяни заявили, що вибухи пролунали в Донецьку і прозвітували про нібито успішну роботу протиповітряної оборони.

Згодом стало відомо, що у Макіївці стався приліт. Вибухи пролунали на території, де російські окупаційні війська розміщували склади з паливом.

«Пожежа в Макіївці після прильоту – епічних масштабів. Схоже, знищено черговий склад ПММ окупаційної армії», – повідомив журналіст Денис Казанський.

Більше подробиць наразі невідомо.

Зазначимо, що Донецьк і Макіївка окуповані військами РФ ще з 2014 року. Після повномасштабного вторгнення в цих населених пунктах дедалі частіше почали лунати вибухи, неодноразово знищували ворожі склади зі зброєю.