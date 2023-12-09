Щоб знищити штаб, спецпризначенці з тяжкою артилерією наблизилися до нього впритул

Служба безпеки України оприлюднила деталі унікальної спецоперації зі знищення штабу росіян на Київщині, який ліквідували у березні 2022 року. Для знищення стратегічної точки у тилу окупантів СБУ залучила важку артилерію, повідомили у прес-службі СБУ у п’ятницю, 8 грудня.

Деталі операції правоохоронців представлені й фільмі «Лігво ворога. Ліквідація» з документального циклу «СБУ. Спецоперації перемоги». За словами голоси СБУ Василя Малюка, у тиловому штабі росіян розташовувалося їхнє командування на Київщині, яке ліквідувала артилерія.

«Це була перша така диверсійна робота з використанням артилерійських сил. Вдале, якісне, диверсійне відпрацювання СБУ разом з артилеристами ЗСУ є прикладом того, що разом — ми сила. Воно посприяло обороні Київщини. Ми відбили ворога, і він був змушений відступати з території України», – повідомив Василь Малюк.

Окрім командування, поруч із ворожим штабом була велика кількість техніки, снарядів та палива російських окупантів. Штаб фактично виконував функцію логістично-управлінського центру.

«Щоб вразити об’єкт, спецпризначенці СБУ непомітно доставили артилерію у так звану сіру зону, впритул до російських позицій. Важкі 152-мм гармати перекидали на диверсійному рейді у безпосередній близькості до ворога», – повідомили у прес-службі СБУ.

За словами Василя Малюка операція була зухвалою, оскільки військовим було необхідно підійти до позицій ворога всього на кілька кілометрів та підготувати артилерію. Артилерійське відпрацювання успішно відбулося, внаслідок чого командний пункт та скупчення ворожого озброєння було ліквідовано.

Спецоперація була реалізована СБУ у взаємодії із 44 артилерійською бригадою ОК «Захід» ЗСУ. Після вдалої операції військові продовжили звільняти Київську область – зокрема, мінували логістичні центри окупантів, підривали мости та знищували росіян і їхню техніку.