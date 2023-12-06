58-річний В’ячеслав Ковальський застрелив окупанта з дистанції 3,8 км

Український снайпер В’ячеслав Ковальський побив світовий рекорд, поціливши в російського окупанта на відстані у 3800 метрів. 58-річний колишній бізнесмен та стрілець-спортсмен служить у підрозділі контррозвідки СБУ, пише американська газета The Wall Street Journal.

Свій рекордний постріл Ковальський здійснив незадовго до світанку 18 листопада на Херсонщині, застосувавши гвинтівку та патрон українського виробництва.

Разом зі своїм напарником, який розраховував відстань, швидкість вітру та інші параметри, В'ячеслав облаштував позицію на правому березі Дніпра, протилежному до окупантів.

Спочатку вони спостерігали, як російські солдати рубають дрова, але вважали, що ті мають занадто низький ранг, щоб у них стріляти. Але потім з'явилася група інших військових, і українські спецпризначенці помітили, що один із них був офіцером, який віддавав накази.

Ковальський годинами лежав нерухомо практично на морозі, перш ніж отримав від «споттера» дозвіл вистрілити. Військові зробили тестовий постріл на відстані від мішені, з'ясували, що неправильно встановили швидкість вітру, тоді змінили налаштування і вистрілили в ціль.

Ковальський стріляв із гвинтівки «Володар Обрію». Це мультикаліберна снайперська гвинтівка, що розроблена однойменною українською компанією за участю ще двох іноземних – американської Bartlein Barrels та британської ARC Ballistics. До гвинтівки розробили також спеціальний набій 12,7×114 HL.

«Думаю, росіяни тепер знають, на що здатні українці. Нехай сидять вдома і бояться», – сказав снайпер в інтерв'ю WSJ.

Попередній рекорд у 2017 році встановив канадський військовослужбовець, який в Іраку вбив бойовика угруповання «Ісламська держава» з відстані 3540 метрів. До цього рекордом вважався постріл на відстань 2475 метрів, який здійснив у 2009-му британський снайпер Крейг Гаррісон.