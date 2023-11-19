Окупанта знищили з української снайперської гвинтівки «Володар обрію»

Снайпер Служби безпеки України встановив світовий рекорд результативного пострілу. Він ліквідував російського військового з відстані у 3800 метрів. Про це повідомили у прес-службі СБУ ввечері у суботу, 18 листопада.

При цьому зазначається, що попередній рекорд становив 3540 метрів.

«Цей постріл спецпризначенець Служби безпеки здійснив з української гвинтівки «Володар Обрію», – повідомили у прес-службі.

Важить така снайперська гвинтівка від 15 до 17 кілограмів. «Володар обрію», кажуть військові ЗСУ, пробиває броню БТРа та БМП.

В СБУ додали, що на відео чітко видно влучання в окупанта і переляк загарбників, що стояли поруч.

«Снайпери СБУ змінюють правила світового снайпінгу, демонструючи вміння ефективно працювати на фантастичних дистанціях», – зазначили у прес-службі.

До слова, за даними Генерального штабу ЗСУ, станом на ранок неділі, 19 листопада, втрати російських окупаційних військ в Україні становлять близько 318570, з яких 1190 було нейтралізовано за останню добу.