У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області внаслідок вибуху в штабі окупантів 11 листопада ліквідовано щонайменше трьох російських офіцерів. Про це 12 листопада повідомило Головне управління розвідки.

За словами розвідників, потужний вибух, який стався 11 листопада у тимчасово окупованому Мелітополі – це «акція помсти, яку реалізували представники місцевого руху опору».

Росіяни зробили собі штаб у колишньому приміщенні «Нової пошти», розташованому на вулиці Дмитра Донцова. Атаку на штаб здійснили під час засідання окупантів ― офіцерів ФСБ та Росгвардії. ГУР розповіло, що внаслідок вибуху в штабі окупантів ліквідовано щонайменше трьох офіцерів Росгвардії. Інформація про інші втрати ворога уточнюється.

В окупованому Мелітополі партизани ліквідували щонайменше трьох російсьских офіцерів

Розвідка також розповідає, що за годину до зібрання росіяни перекрили автомобільний рух на прилеглому відрізку дороги ― від підприємства «Мелітопольський автогідроагрегат» (АГАТ) до колишнього Мелітопольського заводу холодильного машинобудування «Рефма». Обидва об’єкти промисловості московські загарбники перетворили на військові бази.