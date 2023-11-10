Зранку у п’ятницю, 10 листопада, у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області пролунав вибух. За попередніми даними, підірвано автівку одного з поліціантів окупаційного корпусу. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«У Маріуполі вибух. По проспекту Металургів підірвано автівку одного з поліціантів окупаційного корпусу. Деталі згодом», – написав Андрющенко.

За його словами, зранку Маріупольський Спротив повідомив, що «вже передав подарунок» так званим поліціантам на святкування Дня поліції в Росії.

Як інформував ZAXID.NET, 8 листопада у тимчасово окупованому Луганську від підриву авто загинув колишній начальник управління «народної міліції ЛНР» Михайло Філіпоненко. Згодом з'ясувалося, що це була спецоперація ГУР та представників руху опору.

Наступного дня невідомі розстріляли машину прикордонників у Брянській області РФ. Унаслідок цього загинув російський підполковник ФСБ.