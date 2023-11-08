Авто колаборанта вибухнуло біля його дому

В тимчасово окупованому Луганську у середу, 8 листопада, підірвали авто екс-начальника так званої «народної міліції «ЛНР», депутата «народної ради» маріонеткового російського утворення Михайла Філіпоненка.

Російське пропагандистське агентство ТАСС повідомляє, що авто колаборанта вибухнуло біля його дому. Від отриманих травм він помер.

Російські Telegram-канали також публікують фото з місця вибуху.

Смерть батька підтвердив Філіпонеко-молодший Іван, так званий «представник Народної міліції ЛНР», неодноразово викритий у поширенні фейків про ЗСУ.

«Ліквідований Владлєн Татарський називав його своїм «другом та братом», – написав журналіст Юрій Бутусов.

Це вже не перший замах на життя Філіпоненка. Зазначається, що 21 лютого минулого року нанього вже робили замах – біля будівлі представництва «ЛНР» було підірвано машину депутата. Тоді постраждав водій транспортного засобу, а Філіпоненко дивом уцілів.

Хто такий Михайло Філіпоненко

За словами журналіста, Філіпоненко (позивний – Хоттабич) – типовий зрадник України. Народився 1975 року в Луганську, закінчив Київський національний університет будівництва та архітектури, невдало балотувався до Верховної Ради України від партії «Нова політика».

З 2014 року служив у так званій «Народній міліції ЛНР», брав участь у бойових діях. Мав звання «полковника артилерії».

З 2017 року «виконував обов`язки начальника управління Народної міліції ЛНР». У вересні 2023 року обраний «депутатом Народної ради ЛНР, став керівником фракції ЛДПР». Був одружений, двоє дітей.

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували трьох російських полковників із командування десантних військ армії РФ «Днепр», яке відповідало за бойові дії на Херсонщині.