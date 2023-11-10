У четвер, 9 листопада, невідомі розстріляли машину прикордонників у Брянській області Росії. Унаслідок цього загинув російський підполковник ФСБ, пише Telegram-канал Baza.

Зазначається, що невідомі на околиці села Уліца Брянської області напали на автівку УАЗ «Патріот», в якій перебували російські прикордонники. Нападники відкрили вогонь з автоматичної зброї, після чого втекли.

«Внаслідок стрілянини поранення отримав заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення, підполковник Сєргєй Ш. Він загинув на місці», – йдеться у повідомленні.

За даними джерела NV в українській розвідці, на Брянщині ліквідували заступника начальника відділу матеріально-технічного забезпечення прикордонного управління ФСБ підполковника Сєргєя Шатия. Зокрема, співрозмовник видання повідомив, що Шатия Російського добровольчого корпусу (РДК).

Офіційного підтвердження інформації про подію поки немає. Зазначимо, у ніч на 10 листопада РДК опублікувавповідомлення, що диверсійно-розвідувальна група добровольчого корпуса успішно провела засідку на транспорт противника у Брянській області.

Як інформував ZAXID.NET, 8 листопада у тимчасово окупованому Луганську від підриву авто загинув колишній начальник управління «народної міліції ЛНР» Михайло Філіпоненко. Згодом з'ясувалося, що це була спецоперація ГУР та представників руху опору.