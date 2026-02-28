Командувача Корпусу вартових ісламської революції генерала Мохаммада Пакпура могли ліквідувати 28 лютого

Медіа з посиланням на власні джерела повідомили про можливу загибель верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та командувача Корпусу вартових ісламської революції генерала Мохаммада Пакпура внаслідок ранкових ударів у суботу, 28 лютого. Про це пишуть The Times of Israel, Channel 12 та Reuters.

За інформацією журналістів Channel 12, існують ознаки того, що Хаменеї міг бути ліквідований. Раніше писали про те, що він щонайменше отримав поранення. Водночас зазначається, що найближчим часом має відбутися звернення Хаменеї. Медіа припустили, що можливий виступ міг бути записаний заздалегідь.

Також публікують інформацію про серйозні втрати серед керівництва іранського режиму та військового командування. За попередніми оцінками ізраїльських посадовців, серед загиблих можуть бути міністр оборони Ірану Амір Насірзаде та командувач Корпусу вартових ісламської революції Мохаммед Пакпур.

Офіційного підтвердження цієї інформації з боку Тегерана або Армії оборони Ізраїлю наразі немає.

Водночас голова МЗС Ірану Аббас Аракчі в коментарі NBC заявив, що аятола Хаменеї та президент країни Масуд Пезешкіан живі.

«Наскільки я знаю вони живі, а також голова судової влади, голова парламенту, усі високопосадовці та секретар Ради національної безпеки. Так що все зараз на своїх місцях, ми впораємося з цією ситуацією, і все гаразд», – сказав він.

Раніше повідомляли, що ранкові удари Ізраїлю були спрямовані проти Хаменеї та Пезешкіана. CNN зазначило, що серед цілей також були: начальник Генштабу Саїд Абдолрахіма Мусаві, секретар нещодавно створеної Ради оборони Ірану Алі Шамхані та секретар Ради національної безпеки Алі Ларіджані.

Нагадаємо, вранці 28 лютого американські та ізраїльські військові завдали серію масштабних ударів по Ірану. У відповідь Іранський Корпус вартових ісламської революції, який визнано терористичною організацією, завдав ракетних ударів по американських військових базах на території Катару, Бахрейну, ОАЕ та Кувейту.