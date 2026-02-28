Львівʼянка Анна Максименко виборола «золото» у команді та «срібло» в особистих змаганнях

Українські фехтувальниці стали чемпіонками Європи у командних змаганнях на шпагах серед юніорок. До команди увійшли львівʼянки Анна Максименко та Аліна Дмитрук, киянка Емілі Конрад та дніпрянка Марія Середа. Титул найсильнішої команди континенту серед юніорок українки здобули втретє поспіль, повідомили у департаменті спорту, молоді та туризму Львівської ОДА.

Окрім того, Анна Максименко здобула срібло в особистих змаганнях на шаблях. У фіналі вона програла латвійці Софії Просіній з невеликим відривом – 13:15. Для неї це третя особиста медаль в цій віковій категорії після золота (2024, 2025) і дев’ята загалом на кадетсько-юнацьких чемпіонатах Європи.

Чемпіонат Європи з фехтування серед кадетів та юніорів відбувся у столиці Грузії 20–27 лютого. Як розповідають у департаменті спорту, українки провели чотири поєдинки, програвши при цьому лише 4 бої з 36. У стадії плей-офф почергово перемогли збірні Норвегії, Швейцарії, Естонії та у фіналі – Угорщини.

Переможці чемпіонату Європи з фехування серед юніорів (фото зі сторінки департаменту спорту ЛОВА)

«Раніше на цих же змаганнях чудово виступили кадетки зі Львівщини. Шпажистки Єлизавета Горбачук, Аліна Дмитрук та Поліна Спиридонова разом з киянкою Маргаритою Ангарською посіли друге місце у командних змаганнях серед кадеток. А в індивідуальних змаганнях на шпагах Єлизавета Горбачук була третьою», – зазначив директор департаменту спорту, молоді та туризму Львівщини Роман Хімʼяк.

Шпажист зі Львівщини Максим Гула посів пʼяте місце і в командних, і в особистих змаганнях серед юніорів.

Загалом на змаганнях, за інформацією Національної федерації фехтування України, українки посіли сьоме місце у медальному заліку з однією золотою і бронзовою та трьома срібними медалями.