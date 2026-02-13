Українська збірна з санного спорту посіла шосте місце, що є рекордом для українських спортсменів

Львівська ОВА відзначить львівських санкарів, які виступили на Зимовій олімпіаді-2026, та їхніх тренерів преміями. Про це 13 лютого повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації.

Як повідомив очільник Львівщини Максим Козицький, за шосте місце на Олімпіаді санкарі отримають від області премії по 100 тисяч гривень, а тренери – по 50 тисяч.

«Українська команда фінішувала шостою – це історичний результат, адже раніше найвищою позицією для нашої збірної було 11-те місце. Це не просто рекорд. Це характер, гідність і силу українських спортсменів. Пишаємось», – зазначив Максим Козицький.

У пресслужбі адміністрації ZAXID.NET уточнили, що преміями відзначать представників Львівщини, трьох з шести учасників української збірної з санного спорту. Це Назарій Качмар, Олена Стецків та Олександра Мох. Преміями у 50 тис. грн відзначать їхніх тренерів – Тараса Гарцулу, Володимира Вахрушева, Олега Жеребецького та Ігоря Стахіва.

Українські санкарі солідаризувалися зі скелетоністом Владилавом Гераскевичем (скрін з відео)

Нагадаємо, командна естафета із санного спорту на зимовій Олімпіаді в Італії відбулася 12 лютого. У складі збірної України виступили Назарій Качмар, Олена Стецків та Олександра Мох Львівщини, а також Андрій Мандзій, Юліанна Туницька та Ігор Гой з Тернопільщини. Українці побили особистий рекорд на Олімпіадах, посівши шосте місце. Після змагань атлети публічно підтримали Владислава Гераскевича, якого дискваліфікували через «шолом памʼяті». Спортсмени стали на одне коліно та підняли шоломи вгору на знак солідарності й поваги.