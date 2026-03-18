Алєксандра Бутягіна затримали у Варшаві у грудні 2025 року

Варшавський суд дозволив екстрадувати в Україну затриманого в Польщі російського археолога Алєксандра Бутягіна, який керував незаконною археологічною експедицією у Криму. Про це повідомили в середу, 18 березня, на сторінці ініціативи «Адвокат для Алєксандра Бутягіна» у телеграмі.

Екстрадицію археолога до України підтримав суддя Даріуш Любовський, який у жовтні 2025 року відмовив в екстрадиції до Німеччини підозрюваного у підриві «Північних потоків» українця Володимира Журавльова. Відповідний запит Україна подала ще у грудні 2025 року, коли 54-річного Бутягіна затримали у Варшаві.

Захист Бутягіна оголосив, що буде оскаржувати рішення польського суду.

Чому Україна вимагає екстрадиції Бутягіна

Офіс генпрокурора України розшукує Алєксандра Бутягіна з листопада 2024 року. За даними правоохоронців, Бутягін, який обіймав керівну посаду в музеї «Ермітаж» з 2014 року, незаконно проводив розкопки на об’єкті культурної спадщини «Стародавнє місто Мірмекій» у Керчі. Жодних дозволів від України він не отримував, після чого отримав підозру у знищенні пам’яток кримської культурної спадщини на суму понад 200 млн грн.

На початку грудня 2025 року Алєксандра Бутягіна, який перебував проїздом у Варшаві, заарештувала польська поліція. Згодом радіомовник RMF24 повідомив, що Україна подала запит на його екстрадицію.