Російського археолога Алєксандра Бутягіна затримали правоохоронці у Варшаві, де він був проїздом

У Польщі правоохоронці затримали російського вченого та керівника відділу давньої археології музею «Ермітаж», якого в Україні підозрюють у незаконних розкопках на території тимчасово окупованого Криму. Дані затриманого польська сторона не розкриває, проте з низки російських медіа стало відомо, що мова йде про Алєксандра Бутягіна, якого підозрюють у знищенні пам’яток кримської культурної спадщини на суму понад 200 млн грн. Про це у четвер, 11 грудня, повідомив радіомовник RMF24.

За даними журналістів, російський археолог читав лекції у Європі. У Варшаві він був проїздом, на шляху з Нідерландів до Балкан, де 4 грудня був затриманий співробітниками агенції внутрішньої безпеки. Затриманого допитали в прокуратурі Варшави, де він відмовився надавати свідчення. Суд постановив заарештувати його та тримати під вартою 40 днів.

Прокуратура України розшукує Алєксандра Бутягіна з листопада 2024 року. За їхніми даними, обіймаючи керівну посаду у музеї «Ермітаж» з 2014 року, він не мав жодного дозволу від органів України та незаконно проводив розкопки на культурній спадщині «Стародавнє місто Мірмекій» у Керчі.

Інформацію про затримання росіянина вже отримала російська дипломатична місія. Тим часом Україна направить до Польщі офіційний запит про екстрадицію.