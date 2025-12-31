Через погодні умови водіїв закликають бути уважними на дорогах та дотримуватись безпечної швидкості

У четвер, 1 грудня, синоптики оголосили на Львівщині штормове попередження через сильну ожеледицю та вітер.

За даними Львівського регіонального гідрометцентру, 1 січня у Львові та області очікується невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 9–14 м/с, вдень пориви 15–20 м/с, хуртовина. Температура вночі 5–7° морозу, вдень 0–2° морозу.

Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Через погіршення погоди на Львівщині синоптики оголосили про так званий жовтий або перший рівень небезпечності.

Водіїв закликають бути уважними на дорогах та дотримуватись безпечної швидкості і дистанції. Також варто оминати великі дерева, електричні лінії, антени, рекламні щити та інші масивні конструкції, адже внаслідок негоди вони можуть пошкодитись і, таким чином, травмувати тих, хто буде поруч.