Представника штабу навчального центру ЗСУ на Львівщині викрили на хабарництві. Він обіцяв мобілізованим службу в тилу. Схему викрили представники СБУ, ДБР та Нацполіції. Про це 16 березня повідомили у СБУ.

«На Львівщині військові контррозвідники СБУ затримали представника штабу навчального центру ЗСУ. За хабарі він обіцяв мобілізованим після підготовки на полігоні службу в тилу замість відправки на фронт», – зазначено у повідомленні СБУ.

Схожі схеми ухилення від служби викрили також у Києві, Кременчуку, Черкасах. Організаторів затримали.

Військовому з Львівщини повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу. Оперативні заходи проводили за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.