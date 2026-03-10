Начальник ТЦК допомагав працівникам приватних підприємств уникати мобілізації

На Полтавщині Державне бюро розслідувань викрило начальника одного з Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, який допомагав ухилянтам. Про це у вівторок, 10 березня, повідомили у ДБР.

За даними правоохоронців, начальник ТЦК на Полтавщині змовився з керівниками приватних підприємств. Він допомагав їхнім працівникам уникнути призову на військову службу.

«Чоловіків визнали придатними до військової служби та вручили їм повістки, однак до ТЦК вони не з’явилися. Щоб приховати факт ухилення від призову, посадовець забезпечив внесення до службових документів відомостей про нібито бронювання цих працівників, хоча законних підстав для цього не було», – йдеться у повідомленні ДБР.

Наразі правоохоронці встановили двох працівників підприємств, які таким чином уникли мобілізації. Однак слідчі працюють над виявленням інших учасників злочинної схеми.

Начальнику ТЦК оголосили підозру у пособництві в ухиленні від мобілізації (ч. 5 ст. 27, ст. 336 КК України), керівників підприємств підозрюють в організації ухилення від мобілізації (ч. 3 ст. 27, ст. 336 КК України), а двом військовозобовʼязаним інкримінують ухилення від призову під час мобілізації (ст. 336 КК України).

Нагадаємо, 27 лютого ДБР повідомляло про затримання на Житомирщині мобілізованого, який пропонував 20 тис. доларів хабаря за дезертирство.