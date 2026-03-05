Завод мінеральних вод «Карпатська Джерельна» розташований не в Карпатах, а в Струтині біля Золочева

Антимонопольний комітет покарав виробника мінеральної води «Карпатська Джерельна», який вказував на етикетках, що продукцію виробляють в Карпатах. Насправді ж завод розташований у селі Струтин біля Золочева. За обман покупців АМКУ оштрафував ТОВ «Карпатські мінеральні води» на 9,4 млн грн.

Як вказано в рішенні АМКУ від 5 березня, перевірку виробника мінеральної води «Карпатська Джерельна» почали за заявою споживача. Порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції полягало в тому, що виробник на етикетці та сайті вказував неправдиві дані щодо походження мінеральної води «Карпатська Джерельна» з Українських Карпат.

При цьому, виробничі потужності заводу та Південно-Струтинське родовище, на якому видобувають воду під торговою маркою «Карпатська Джерельна», розташовані у селі Струтин Львівської області, що біля Золочева, а не в Карпатах.

Також АМКУ під час розгляду справи дослідив питання сприйняття споживачем інформації, яка поширюється на етикетках води «Карпатська Джерельна». Зокрема, дослідження стосувалося того, чи можуть покупці сприймати назву разом із зображеннями гір, ялин і карти з позначкою «Карпати» на ній, як інформацію, що свідчить про походження води з Карпат. Таким чином, виробник води може отримати незаконні конкурентні переваги перед іншими виробниками мінеральних вод.

Під час розгляду справи компанія «Карпатські мінеральні води» повідомила АМКУ, що планує змінити оформлення етикеток води й чітко зазначати, що «Карпатська Джерельна» є виключно торговельною маркою, а не вказівкою на регіон походження продукції.

Але вода з оновленими етикетками ще не запущена в реалізацію. Тому 5 березня АМКУ оштрафував виробника на 9,4 млн грн і зобов’язав припинити порушення.

Додамо, що завод мінеральних вод у Струтині працює з 1996 року. Мінеральну воду «Карпатська Джерельна» видобувають із двох артезіанських свердловин на глибині 90 м із природного джерела поблизу заводу. У 2025 році компанія почала будувати ще один завод поблизу села Хмелева на Золочівщині.

Бенефіціарами ТОВ «Карпатські мінеральні води» є підприємець Сергій Устенко та його батько, колишній український політик Петро Устенко. Інші сімейні компанії Устенків зосереджені в галузях нерухомості, будівництва та інвестиційної діяльності, проте головним активом групи є виробництво мінеральної води.