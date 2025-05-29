«Карпатська джерельна» розширює виробництво

Виробник мінеральної води «Карпатська джерельна» розпочав будівництво нового заводу на Львівщині. Це буде вже другий об’єкт компанії на території області. На першому заводі – у селі Струтин Золочівського району – виробництво запустили близько 30 років тому.

Новий завод «Карпатських мінеральних вод» почали будувати поблизу села Хмелева на Золочівщині. Наразі на земельній ділянці тривають підготовчі роботи, розповів ZAXID.NET власник компанії «Карпатські мінеральні води» Сергій Устенко. Планується, що завод введуть в експлуатацію вже 2026 року, проте остаточно запуск виробництва залежатиме від економічної та безпекової ситуації в країні. «Наразі важко сказати, коли ми закінчимо [будувати]. Наразі ми з командою робимо усе належне, щоби реалізувати цей проєкт», – наголосив Устенко.

«Карпатські мінеральні води» оголосили про намір збудувати на Львівщині другий завод із розливу мінеральних вод ще 2021 року. Тоді компанія почала проєктування нового об’єкта, розповів Устенко. Однак через війну реалізацію відклали, також довелося скоригувати плановані виробничі потужності. «Ми переробили проєкт – він зменшився майже вчетверо від того, що раніше планували на всі черги», – повідомив підприємець.

Згідно з даними компанії, площа нового заводу становитиме близько 15 тис. м2, на ньому працюватимуть до сотні людей. Планована потужність – 32 тис. пляшок на годину. Це буде вся лінійка бренду «Карпатська джерельна» (газована і не газована вода різного об’єму), а також солодкі напої. «Щодо кінцевого асортименту, то ми побачимо, що буде з ринком [мінеральної води], коли ми закінчимо завод. Тоді плануємо визначити остаточне співвідношення між солодкими напоями та водою, які випускатимемо», – розповів Сергій Устенко.

Як йдеться в оцінці впливу на довкілля на сайті Золочівської РДА, мінеральну воду для нового виробництва планується видобувати із кількох свердловин 70-200 метрів завглибшки на сусідній із заводом земельній ділянці біля села Хмелева. Очікуваний обсяг забору води становить 30-250 м3/год.

Нагадаємо, перший завод компанії працює в селі Струтин Золочівського району Львівщини. Виробництво води розпочалося 1996 року, спочатку це був цех безалкогольних напоїв державного спиртзаводу. 2002 року його реорганізували у завод із виробництва мінеральної води.

Нині мінеральну воду «Карпатська Джерельна» видобувають з двох артезіанських свердловин на глибині 90 метрів із природного джерела поблизу заводу.

Окрім мінеральної води «Карпатська джерельна», на заводі випускають також солодкі води «Фруктова джерельна» і «Соковинка», дитячу воду «Джерельце», а також енергетичний напій Dragon.

Бенефіціарами ТОВ «Карпатські мінеральні води» є підприємець Сергій Устенко (83,77%) та його батько, колишній український політик Петро Устенко (16,23%), йдеться на порталі YouControl. Інші сімейні компанії Устенків зосереджені в галузях нерухомості, будівництва та інвестиційної діяльності, проте головним активом групи є виробництво мінеральної води.