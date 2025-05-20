Олександр Свіщов та Тамаш Фіала заснували ТОВ «Надра-Т»

Засновник чеської інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала та колишній співвласник Винниківської тютюнової фабрики Олександр Свіщов зареєстрували у Трускавці ТОВ «Надра-Т», яке видобуватиме мінеральну воду на Львівщині. Загалом Свіщов та Фіала контролюють 13 родовищ мінеральних вод. Сайт Nadrа.info із посиланням на Державну службу геології та надр України та аналітичну систему YouControl повідомив, що наразі на новостворену компанію оформляють спецдозволи на користування надрами.

ТОВ «Надра-Т» зареєстрували 7 квітня у Трускавці. Статутний капітал компанії становить 5 млн грн, а її власником є ТОВ «Трускавецька» Фіали і Свіщова (бізнесмени володіють рівними частками). Директором ТОВ «Надра-Т» є Володимир Дармохід.

За інформацією Державної служби геології та надр, зараз на ТОВ «Надра-Т» оформляють спецдозволи на видобування підземних мінеральних вод на родовищах, якими користується один з виробників «Трускавецької» – ТзОВ «Фірма Т.С.Б.». У Nadrа.info зазначили, що ймовірно Свіщов та Фіала контролюватимуть Бистрівське родовище мінеральних вод та три свердловини на ділянці Західна родовища «Помірки». Заяви на користування ділянками у травні 2025 року ТОВ «Надра-Т» подало до Держгеонадр. Крім цього, компанія подала заяву на отримання спецдозволу на Південно-Янчурківську ділянку.

Крім вищезгаданих родовищ мінеральних вод, ТзОВ «Фірма Т.С.Б.» є власником дозволу на йодобромні промислові підземні води на ділянці Бистрівського родовища. Цей спецдозвіл відчужує новостворена компанія ТОВ «НС Про». Її 5 квітня заснував ексдиректор і колишній співвласник «Фірми Т.С.Б» Олександр Прокопчук.

Додамо, що у вересні 2023 року Антимонопольний комітет України дозволив ТОВ «Трускавецька» впродовж двох років придбати (через ТзОВ «Аква Еко») активи ТОВ «Фірма Т.С.Б.». Після цього ТОВ «Води Поляни» Олександра Свіщова отримало дозвіл АМКУ контролювати видобувача мінеральних вод МПП «Алекс». Підприємство володіє чотирма спеціальними дозволами (два спецдозволи на родовища Полянське, спецдозвіл на ділянку «Веча», а також на ділянку Північно-Свалявська). Олександр Свіщов у лютому 2025 року отримав 60% власності в МПП «Алекс». З червня 2024 і до лютого 2025 року учасником підприємства був ексочільник Львівської ОДА (2008-2010 роки) Микола Кміть.

Нагадаємо, що вперше Томаш Фіала інвестував у видобування мінеральних вод 2021 року, купивши ТзОВ «Аква-Еко», ТОВ «Акваріус» і ПТВФ «Анна-Г» в IDS Borjomi International. Компанії мали п'ять спецдозволів на видобування мінеральної води (родовища Яружно-Помірецьке, Яружно-Помірецьке 1, «Помірки», Північно-Помірецьке, Мражницьке). ТзОВ «Аква-Еко» 2022 року придбало ще два спецдозволи на підземні води поблизу Трускавця (ділянка надр в урочищі «Міське», Янчурківська ділянка Янчурківського родовища).