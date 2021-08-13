Українська інвестиційна компанія Dragon Capital стала новим власником Трускавецького заводу мінеральних вод. Угоду з придбання Dragon Capital Investments Limited кіпрської компанії Frolovia Limited, яка була попереднім власником заводу, схвалив Антимонопольний комітет України на засіданні 12 серпня, повідомила прес-служба АМКУ.

Frolovia Limited володіє українським підприємством з іноземними інвестиціями ТОВ «Аква-Еко», яке контролює завод мінеральних вод у Трускавці. На ньому розливають мінеральну воду під торговою маркою «Трускавецька». «Аква-Еко» є частиною українського бізнесу міжнародної групи компаній IDS Borjomi International.

Як йдеться на сайті IDS Borjomi Ukraine, на загальних зборах 27 травня 2020 року акціонери компанії ухвалили рішення продати належну IDS частку в статутному капіталі «Аква-Еко» компанії Frolovia ltd за 29,25 тис. грн.

Угоду купівлі-продажу акцій між Frolovia Ltd та Dragon Capital Investments Ltd було підписано 19 травня 2021 року. Її вартість не розголошують.

«Інтерфакс-Україна» повідомив, що чистий прибуток ТОВ «Аква-Еко» 2020 року скоротився більш ніж удвічі – до 5,3 млн грн, а виручка – на чверть, до 59,76 млн грн.

До складу IDS Borjomi Ukraine входять Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» та Трускавецький завод мінеральних вод, Миргородський завод мінеральних вод, дистриб'юторська компанія IDS Aqua Service, Голопристанський завод ДП «Нова Ком». Група компаній випускає мінеральну воду під торговими марками «Моршинська», «Моршинка», «Миргородська», «Миргородська лагідна», «Трускавецька», Aqua Life, «Аква Няня», «Аляска».

IDS Borjomi Ukraine належить до групи компаній IDS Borjomi International з головним офісом у місті Нікосія, Кіпр. В Україні вона посідає третину ринку мінеральних вод. IDS Borjomi International є бізнесом російської структури «Альфа-Групп», яку контролюють громадяни РФ Міхаіл Фрідман, Гєрман Хан та Алєксєй Кузьмічов.

Dragon Capital Investments Limited входить до складу української групи компаній Dragon Capital, кінцевим бенефіціаром якої є чеський бізнесмен Томаш Фіала. Одним з головних напрямків їхньої діяльності є інвестиції в ринок нерухомості. Наприклад, у Львові Dragon Capital володіє найбільшим торгово-розважальним центром Західної України Victoria Gardens, бізнес-центром Viking, комерційною нерухомістю в центрі міста, а також планує будувати індустріальний парк у мікрорайоні Рясне-2.