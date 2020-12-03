Будівництво індустріального парку заблоковане розслідуванням прокуратури

Інвестиційна компанія Dragon Capital придбала в нідерландської компанії CTP проект індустріального парку в мікрорайоні Рясне-2 у Львові. Про це 3 грудня повідомили у прес-службі Dragon Capital.

Індутріальний парк займає площу 23,5 га. На його території планують ревіталізувати шість складських і виробничих приміщень загальною площею 140 тис. м2. Вартості угоди в компанії не повідомляють.

«Це вже другий індустріальний парк у портфелі активів нерухомості Dragon Capital. Перший проект, Індустріальний парк Е40, розташований на ділянці площею 49 га на Житомирській трасі, за 20 км від Києва», – розповів генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала.

Він додав, що за останні чотири роки компанія придбала 11 складських комплексів загальною площею 330 тис. м2 і невдовзі почне будівництво нових об’єктів. Згідно з даними системи YouControl, компанія Dragon Capital зареєстрована на Кіпрі, а її засновником є чех Томаш Фіала.

Нагадаємо, що 12 листопада Антимонопольний комітет України дозволив Dragon Capital купити понад 50% акцій ТОВ «Сітіпі Україна», що у 2015 році виграла конкурс на будівництво індустріального парку в мікрорайоні Рясне-2 та купила земельну ділянку площею 23,5 га за 52,5 млн грн. Компанія обіцяла створити у Львові близько 3 тисяч нових робочих місць, але того ж року до прокуратури надійшло 60 заяв від мешканців Рясне-Руського про незаконне відчуження землі, хоча ЛМР та Рясне-Руська сільрада підписали меморандум про межі парку. Тож будівництво парку заблокувало розслідування прокуратури.

У листопаді 2019 року САП вручила міському голові Андрієві Садовому та в. о. директора департаменту містобудування Сергію Коровайнику підозри у зловживанні владою під час продажу землі біля Рясного компанії СТР. За версією САП, земельні ділянки розташовані на території Рясне-Руської сільської ради, а у 2015 році до прокуратури звернулись 60 мешканців із заявами про незаконне відчуження їхньої землі.

Пізніше ВАКС обрав запобіжні заходи меру Львова та Сергію Коровайнику – застави в розмірі 1,56 млн грн та 153,6 тис. грн відповідно. Обидва посадовці подали апеляцію, вимагаючи цілковитого звільнення від застави. Апеляційна палата ВАКС, розглянувши справу, задовольнила обидві.