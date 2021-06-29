Viking Business Center це дві багатоповерхові секції, що вмістили майже 19 тис. м²

У Львові презентували Viking Business Center – офісні приміщення класу «А», загальною площею майже 19 тис. м² на перехресті вулиць Зеленої та Пимоненка.

Львів – місто, сприятливе для інвестицій. Лише приватна компанія «Dragon Capital» інвестувала сюди понад 100 мільйонів доларів. Про таке під час панельної дискусії «Інвестиції і розвиток Львова» розповіли експерти. Один із проектів, на який скерували гроші, – Viking Business Center. Це дві багатоповерхові секції, що вмістили майже 19 тисяч квадратів сучасних та продуманих приміщень на перехресті вулиць Зеленої та Пимоненка.

«Ми не боїмося вкладати у Львів кошти, адже тут набагато менше ризиків, пов'язаних із бюрократією й корупцією, ніж в інших українських містах. Також тут ми бачимо великий потенціал для розвитку офісних площ, тому вже маємо таких 200 тис. м²», – розповів Генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала.

Першими орендарями нового бізнес-центру стали IT-компанії. Саме ця галузь платить один з найбільших податків у міський бюджет.

«Ми задоволені, адже будуть робочі місця, інфраструктура. Зокрема велоінфрастуктура, яку місто облаштує після реконструкції вулиці Зеленої. Цей район отримає поштовх завдяки бізнес-центру Viking», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Viking Business Center збудували біля житлового сектору. Він об'єднує 400 квартир, комерційні площі, дитячий центр і підземний паркінг.

«Просто ідеальне місця для родини. В одному будинку живете, в іншому, що поруч, працюєте. Тобто, нікуди не треба їздити на авто або використовувати громадський транспорт. А ще є можливість віддати діток у дитячий садочок, який теж тут», – зазначив засновник товариства «Реновація» Олег Лаврик.

Новий бізнес центр Viking на Пимоненка, 1 – розумна інвестиція, що покриває усі потреби сучасної людини.