Угоду щодо реалізації проєкту підрисали ЛКП «Львівавтодор» та компанія «Вельт Капітал»

У середу, 10 грудня, у Львівській міській раді відбулося підписання договору щодо будівництва автобусного депо на вул. Вернадського. Угоду щодо реалізації проєкту підписали ЛКП «Львівавтодор» та компанія «Вельт Капітал», яка здійснюватиме будівництво. Проєкт реалізують за кошти Європейського інвестиційного банку.

Як розповів директор департаменту міської мобільності Олег Забарило, наразі всі міські автобуси, а це близько 240 машин, виїжджають з одного депо АТП №1 на вул. Авіаційній. Новий об’єкт дозволить додатково випускати ще близько 70 автобусів з іншого кінця міста, що суттєво покращить покриття Сихівського району.

Окрім зручності, проєкт дасть і фінансову економію. Завдяки зменшенню так званого нульового пробігу місто щомісяця заощаджуватиме близько 1,5 млн грн.

«Ми матимемо можливість економити вранці й ввечері, коли автобуси виїжджають або заїжджають у депо без пасажирів, близько 1,5 млн грн, в річному еквіваленті це значна сума гривень», – розповів директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило.

Європейський інвестиційний банк виділив на будівництво 3,9 млн євро. Зведуть його біля автовокзалу, що на вул. Стрийській,109. Будівництво планують завершити за 14 місяців.

Будівництво депо синхронізують з іншим проєктом ЄІБ – поставкою 48 нових автобусів, перші з яких Львів отримає вже наступного року. Нове депо буде сучасним і повноцінно оснащеним: там зможуть не лише зберігати транспорт, а й ремонтувати та мити його.