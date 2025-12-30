Парламент Японії затвердив додатковий бюджет для продовження допомоги

Парламент Японії для відновлення України раніше анонсовані грантові кошти у розмірі 8,8 млрд японських єн, що становить близько 47,7 млн євро. Ця допомога надійшла в рамках Фази 4 Програми екстреного відновлення України. Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій у вівторок, 30 грудня.

За програмою гроші спрямують на підтримку гуманітарного розмінування, обслуговування енергетичної інфраструктури, відновлення систем водопостачання, покращення громадської інфраструктури регіонів підтримку проєктів громадського здоров’я та безпеки, надання освітніх послуг. Також під час зустрічі японська сторона повідомила, що парламент Японії затвердив додатковий бюджет, який дозволить продовжити грантові проєкти Фазу 5 Програми екстреного відновлення та забезпечити технічну підтримку проєктів в Україні.

Наразі передана важка техніки з Японії вже працює у прифронтових Сумах, Запоріжжі та Чернігові, забезпечуючи життєдіяльність міст. Одним із пріоритетів для подальшої співпраці визначено відновлення житла. Японія створила спеціальну цільову групу з питань відновлення житла, до якої запрошуються приватні бізнеси, що працюють у цій сфері. У наступному році заплановано серію технічних консультацій для впровадження японських технологій у будівництво житла в Україні.