Ацусі Мімура заявив, що Японія завжди діяла в інтересах України

Уряд Японії заперечив інформацію про нібито відмову підтримати прохання Європейського Союзу приєднатися до планів використання заморожених російських держактивів для фінансування України. Про це 9 грудня заявив заступник міністра фінансів Японії з міжнародних справ Ацусі Мімура, якого цитує агентство Reuters.

Коментуючи нещодавню публікацію Politico, в якій стверджувалось, що Японія начебто не погодилась надати Україні кредит коштом заморожених активів Росії, Мімура сказав, що це «цілковита брехня».

«Міністерка Катаяма (йдеться про міністерку фінансів Японії Сацукі Катаяму) ніколи не робила таких коментарів (на засіданні G7). Вона повідомила учасникам засідання, що Японія готується вжити конкретних заходів для підтримки (України)», — сказав заступник міністра фінансів.

Він також заявив, що «Японія завжди діяла в інтересах України, виходячи з державних інтересів», оскільки Токіо одного дня може зіткнутися з подібною ситуацією в Східній Азії.

Нагадаємо, 8 грудня видання Politico з посиланням на свої джерела повідомило, що Японія під час зустрічі міністрів фінансів G7 начебто відхилила пропозицію ЄС долучитися до плану надання Україні репараційного кредиту коштом заморожених російських активів.

За даними видання, міністерка фінансів Сацукі Катаяма нібито виступила проти використання близько 30 млрд доларів заблокованих російських коштів, посилаючись на «юридичні ризики». Водночас джерела медіа припустили, що відмова Японії пов’язана з небажанням суперечити США.