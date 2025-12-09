Міністерка фінансів Японії Сацукі Катаяма не погодилась використати російські активи для позики Україні

Японія відхилила пропозицію Євросоюзу долучитися до плану надання Україні репараційного кредиту коштом заморожених російських активів. Про це у понеділок, 8 грудня, повідомило Politico з посиланням на обізнаних посадовців.

Під час зустрічі міністрів фінансів G7 Японія «холодно відреагувала» на план Бельгії щодо використання заморожених російських активів на користь України. Відповідно до плану Брюсселя, всі країни G7 мають надати Києву кредит коштом заморожених російських активів, що зберігаються у їхніх країнах. У Японії заморожено близько 30 млрд доларів. Загалом Європейська комісія хоче, щоб столиці ЄС досягли згоди про використання до 210 млрд євро активів Росії для репараційної позики Україні.

Зазначається, що міністерка фінансів Японії Сацукі Катаяма відмовилася від цієї пропозиції, посилаючись на «юридичні проблеми». Проте співрозмовники Politico вважають, що відмова Японії пов’язана з небажанням суперечити США, які наполягають на використанні російських активів для залучення Владіміра Путіна до мирних переговорів, щоб укласти угоду про припинення російсько-української війни.

Водночас у спільній заяві міністрів країн G7 зазначається, що країни не відмовляються від ідеї використати активи Росії на користь України, й шукають можливості для цього.

«Ми продовжуватимемо співпрацювати над розробкою широкого спектра варіантів фінансування для підтримки України, включаючи потенційне використання повної вартості російських суверенних активів, іммобілізованих у наших юрисдикціях, доки Росія не сплатить репарації», – йдеться у заяві G7.

Нагадаємо, гендиректорка бельгійського депозитарію Euroclear Валері Урбен відкинула можливість вилучення російських заморожених активів на користь України. Вона назвала план Європейської Комісії «нереалістичним» й заявила про готовність оскаржувати рішення про вилучення російських активів у суді. У бельгійському кліринговому домі зберігається найбільша частка заморожених активів Росії – близько 185 млрд євро.