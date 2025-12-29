Ділки торгували підробками фенів Dyson, навушниками й годинниками

Правоохоронці викрили мережу з продажу підробленої техніки відомих брендів, що працювала по всій країні. Підприємці рекламували та збували підроблену техніку через вебсайти. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора в понеділок, 29 грудня.

Мережа діяла за встановленою схемою – покупцям пропонували фени, навушники, годинники та інші товари відомих брендів. Однак вартість на цю техніку була нижчою, а ніж треба було б заплатити за оригінал. Замовлення відправляли через пошту по всій території України.

Під час обшуків у Київській області вилучено понад 4 тис. одиниць контрафактної та фальсифікованої продукції. Товар передали фахівцям з компаній-власників брендів. Спеціалісти підтвердили, що вилучена техніка має низьку якість, не відповідає стандартам та виготовлена без дозволу власників торгівельних марок, повідомили в БЕБ України.

Попередній розмір завданих збитків компаніям перевищує 30 млн грн. Правоохоронці бізнесменам, які продавали підробки, оголосили про підозру за ст. 229 КК України (незаконне використання торгівельної марки, фірмового найменування або зазначення походження товару без дозволу правовласника). Санкція статті передбачає штраф в розмірі до 68 тис. грн.