Рівненські слідчі викрили схему привласнення квартир у Львові на 5 млн грн
Підозрювані підробляли заповіти або видавали себе за родичок померлих власників нерухомості
До теми
Рівненські правоохоронці викрили двох жінок, які підробляли заповіти або видавали себе за родичок померлих власників нерухомості у Львові, щоб незаконно заволодіти квартирами та будинками. За попередніми даними, їхні дії завдали потерпілим збитків щонайменше на 5 млн грн. Про це у четвер, 18 грудня, повідомила пресслужба Рівненської обласної прокуратури.
За даними слідства, незаконну схему організували дві мешканки Львівської області. Вони підробляли заповіти або через суд встановлювали фіктивні родинні зв’язки з померлими власниками майна. Після цього жінки переоформлювали нерухомість на себе та продавали її.
Правоохоронці встановили, що зловмисниці незаконно заволоділи будинком і квартирою у Львові, а також спонукали власників ще двох квартир видати генеральні довіреності на розпорядження цими об’єктами нерухомості одній з підозрюваних.
«Загальна сума збитків становить майже 5 млн грн. Усі потерпілі – самотні, або ж це люди, які перебувають у вразливому стані», – повідомляють у прокуратурі.
Дії однієї з підозрюваних правоохоронці кваліфікували як замах на шахрайство, шахрайство, вчинене групою осіб, надання завідомо неправдивих показів у суді та легалізація майна, отриманого злочинним шляхом (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 384, ч. 2 ст. 209 КК України). Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Іншій жінці інкримінують підробку та використання документів, шахрайство і легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом (ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України). Їй загрожує до 8 років увʼязнення.
Одній з підозрюваних суд уже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 1 млн грн застави. Щодо іншої – питання про обрання запобіжного заходу наразі вирішують.