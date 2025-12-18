Обидві зловмисниці наразі перебувають у Рівному

Рівненські правоохоронці викрили двох жінок, які підробляли заповіти або видавали себе за родичок померлих власників нерухомості у Львові, щоб незаконно заволодіти квартирами та будинками. За попередніми даними, їхні дії завдали потерпілим збитків щонайменше на 5 млн грн. Про це у четвер, 18 грудня, повідомила пресслужба Рівненської обласної прокуратури.

За даними слідства, незаконну схему організували дві мешканки Львівської області. Вони підробляли заповіти або через суд встановлювали фіктивні родинні зв’язки з померлими власниками майна. Після цього жінки переоформлювали нерухомість на себе та продавали її.

Правоохоронці встановили, що зловмисниці незаконно заволоділи будинком і квартирою у Львові, а також спонукали власників ще двох квартир видати генеральні довіреності на розпорядження цими об’єктами нерухомості одній з підозрюваних.

«Загальна сума збитків становить майже 5 млн грн. Усі потерпілі – самотні, або ж це люди, які перебувають у вразливому стані», – повідомляють у прокуратурі.

Дії однієї з підозрюваних правоохоронці кваліфікували як замах на шахрайство, шахрайство, вчинене групою осіб, надання завідомо неправдивих показів у суді та легалізація майна, отриманого злочинним шляхом (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 384, ч. 2 ст. 209 КК України). Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Іншій жінці інкримінують підробку та використання документів, шахрайство і легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом (ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України). Їй загрожує до 8 років увʼязнення.

Одній з підозрюваних суд уже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 1 млн грн застави. Щодо іншої – питання про обрання запобіжного заходу наразі вирішують.