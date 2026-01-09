ДТП трапилась перехресті вул. Городоцька – Ярослава Мудрого

Вранці в пʼятницю, 9 січня, на перехресті вул. Городоцька – Ярослава Мудрого трапилась ДТП між трамваєм та автомобілем доставки, внаслідок чого маршрут трамвая №6 закоротили до церкви св. Анни.

Як повідомила пресслужба Львівської міськради, ДТП трапилась 9 січня, близько 6:30, на перехресті вул. Городоцька – Ярослава Мудрого. Вантажний автомобіль не впорався з керуванням та зіткнувся з трамваєм, який виїжджав з ДЕПО. Пасажирів в салоні не було.

За попередньою інформацією, травм ніхто не зазнав, госпіталізація не потрібна. ДТП спричинила затори на дорозі в обидві сторони.

Наразі трамвай №6 тимчасово курсуватиме до церкви св. Анни. Про відновлення руху повідомлять додатково.

Додамо, що трамвай №6 курсує з вул. Миколайчука до залізничного вокзалу.