Змінити рух попросило керівництво військового шпиталю

На вул. Чернігівській у Львові запровадять односторонній рух транспорту автомобілів. Відповідне рішення ухвалила міська комісія з безпеки дорожнього руху на звернення військового шпиталю. Зміни почнуть діяти від п’ятниці, 19 грудня.

«На звернення військового госпіталю буде змінено схему руху транспорту на вул. Чернігівській – з двосторонньої вона стане односторонньою. Це дасть змогу забезпечити зручний та швидкий доступ до шпиталю, зокрема для машин екстрених служб», – повідомили у Личаківській районній адміністрації.

Схема руху вулицею Чернігівською

Рух транспорту вулицею здійснюватиметься в одному напрямку – від вул. Юрія Руфа у напрямку до Пекарської. Водіїв приватного транспорту просять врахувати зміни в організації руху при плануванні своїх поїздок.