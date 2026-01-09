Авто Toyota Camry Hybrid спільно володіли Требесов та його дружина

Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активами автомобілі BMW X6 та Toyota Camry Hybrid, якими користувались родичі колишнього виконувача обов’язків начальника Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це 9 січня повідомило Державне бюро розслідувань.

Правоохоронці не називають імені посадовця, однак за даними Харківського антикорупційного центру, йдеться про Артема Требесова.

У травні 2025 року працівники ДБР та НАЗК викрили факти необґрунтованого збагачення експосадовця ТЦК.

На підставі зібраних матеріалів прокурор САП звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про цивільну конфіскацію активів на суму 4,85 млн грн, які перебували в користуванні родини посадовця.

Ідеться про автомобілі BMW X6 (2023 року випуску) та Toyota Camry Hybrid (2022 року випуску), які у 2023–2024 роках набули у приватну власність близькі посадовця. У цей період Требесов був спочатку очільником Лозівського районного ТЦК, а потім став виконувачем обов’язків начальника Харківського обласного ТЦК та СП.

Суд визнав необґрунтованими активами ці два автомобілі та ухвалив рішення стягнути в дохід держави один з автомобілів та вартість іншого автомобіля, що складає понад 4 млн грн.

У ДБР зазначили, що перевірка інших посадовців триває.