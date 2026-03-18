Інцидент стався взимку 2026 року у с. Батятичі на Львівщині

Кам'янка-Бузький районний суд Львівської області покарав неповнолітнього Назара Д., який кермував авто без посвідчення водія. Суд призначив йому штраф у розмірі 3400 грн.

За матеріалами справи, 14 січня 2026 року Назар Д. їхав за кермом кросовера Volkswagen Tiguan по вул. Льонарська, 120 у селі Батятичі на Львівщині. Під час зупинки автомобіля поліцейські виявили, що за кермом авто неповнолітній, який кермував без водійського посвідчення. У постанові суду не зазначено точно віку хлопця.

На судове засідання хлопець з’явився у присутності мами та повністю визнав свою вину. Суддя Ольга Ляшко визнала Назара Д. винним у керуванні транспортним засобом без водійського посвідчення (ч. 2 ст. 126 КУпАП) та призначила штраф у розмірі 3400 грн. Цю постанову можна оскаржити в апеляції.